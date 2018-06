0 SHARES Delen Tweet

Heracles Almelo heeft zich versterkt met Joey Konings. Hij is een groot talent en komt over van PSV.

Technisch manager Mark-Jan Fledderus ziet in Konings een speler voor de toekomst, zo tekent TC/Tubantia op uit de mond van de sportbestuurder. “Met Joey Konings halen wij iemand binnen die in onze ogen de potentie en het talent heeft om zich bij ons snel verder te ontwikkelen”, zo is de beleidsbepaler enthousiast over de aanwinst.

“Joey heeft de hele jeugdopleiding van PSV doorlopen en is daar altijd een groot talent geweest. Hij heeft ook in het Nederlands team Onder-16 , -17 en -18 gespeeld. Bij PSV is het hem net niet gelukt om door te breken door concurrentie en enkele blessures op de verkeerde momenten. Joey is een linksbenige aanvaller die in de spits kan spelen, maar eventueel ook vanaf de rechterkant.”