PSV wil een grote slag gaan slaan op de transfermarkt. Ze zijn namelijk van plan om zowel Marco van Ginkel als Masoun Mount over te nemen van Chelsea.

Football London weet dat de landskampioen van de Nederlandse competitie nog altijd in de markt is voor Marco van Ginkel en Mason Mount. Voor de laatstgenoemde, de talentvolle Engelse aanvallende middenvelder, zou er zelfs al een huuraanbieding op tafel liggen. De transfer van de Nederlander ligt hoe je het ook wendt of keert wat ingewikkelder, want zijn status bij Chelsea is volstrekt onduidelijk. Het is goed mogelijk dat de nieuwe coach van de Blues (hoogstwaarschijnlijk Maurizio Sarri) de Oranje-kandidaat aan het werk wil zien.

Wordt Van Ginkel te licht gewogen in de voorbereiding, dan gaat de Premier League-grootmacht hem vermoedelijk verkopen. Wat dat betreft komt PSV in beeld, maar dan moeten de Eindhovenaren hun doelwit wel kunnen betalen. Volgens de laatste berichten kost hij minimaal 10 miljoen euro.