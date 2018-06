0 SHARES Delen Tweet

AZ heeft zich versterkt met Leon Bergsma. Hij komt over van Ajax en heeft voor vier jaar getekend.

Afgelopen seizoen was Bergsma aanvoerder van Jong Ajax, waarmee hij het kampioenschap in de Jupiler League binnen haalde. De verdediger gaf in eerdere interviews echter aan graag in de Eredivisie uit te willen komen en heeft nu gekozen voor een overstap naar AZ.

Bergsma heeft in totaal 13 jaar uitgemaakt van de jeugdopleiding van Ajax en kwam uiteindelijk tot 61 wedstrijden voor Jong Ajax in de Jupiler League. Speeltijd in het eerste elftal kreeg hij nooit.