Mark van Bommel is volgend seizoen de nieuwe trainer van PSV. Hij volgt Phillip Cocu op die voor een vertrek naar Fenerbahce staat.

Van Bommel leek nog een jaar te kunnen rijpen als trainer van PSV O19, maar het vertrek van Phillip Cocu naar Fenerbahçe zorgt voor een nieuwe situatie. Vrijdag ,maakte de club uit Eindhoven dat Van Bommel een driejarig contract ondertekent in Eindhoven.

“Het moment waarop je bij een A-selectie begint valt niet altijd te regisseren. Ik heb de bagage die nodig is om met het juiste gevoel aan deze uitdaging te beginnen”, reageert Van Bommel, die pas begint bij PSV als Australië is uitgespeeld in Rusland. “Alle focus ligt op het WK.”