Royston Drenthe hoopt zijn carriere als profvoetballer weer nieuw leven in te blazen. Hij traint namelijk mee met de selectie van Sparta.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat Drenthe meetrainen bij de eerstedivisionist. “We kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen”, zo laat de Rotterdammer weten aan het Algemeen Dagblad. Eerder liet hij de deur al op een kier voor wat betreft een comeback in het betaald voetbal.

Het AD schrijft: “De actieve loopbaan van Royston Drenthe kende een opvallend neerwaartse lijn. De linkspoot drukte een jaar of twaalf geleden zijn neus als groot talent aan het venster bij Jong Oranje en Feyenoord. Hij verkaste naar Real Madrid, speelde één interland voor het Nederlands elftal, en verdween vervolgens via clubs als Alania Vladikavkaz en Kayseri Erciyesspor gestaag in de vergetelheid.”