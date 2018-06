0 SHARES Delen Tweet

Na afloop van de wedstrijd Servie – Zwitersland reageerde Dusan Tadic over zijn mogelijke overstap naar Ajax deze zomer. De gedroomde opvolger van Hakim Ziyech weet namelijk dat er in Nederland enthousiast gereageerd is op zijn mogelijke terugkeer. In gesprek met Voetbal International vertelde hij: “Ja, dat is leuk. Maar zolang er nog niks getekend is, kan ik er gewoon nog niks over zeggen. Eerst de handtekeningen, dan praten. En er zijn nog geen handtekeningen. Tegelijkertijd ben ik bezig aan een WK en hebben we een nederlaag geleden die hard is aangekomen.”

Tadic ging verder: “Hoe dit kan? Onervarenheid, denk ik. Wij waren in de laatste minuut in de aanval, we verliezen de bal en die Zwitsers staan na twee passes voor onze keeper.” Hier moeten de Serviërs wel even van bijkomen. De verliespartij komt hard aan… “Hard, heel hard. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.” Voor rust ging het nog bijzonder goed. “Maar daarna hebben we niet meer verdedigd, of slecht verdedigd. Nee, dit is geen kritiek op onze defensie, want verdedigen doe je met de hele ploeg. Je valt samen aan én je verdedigt samen. Nou, dat laatste hebben we niet gedaan.”