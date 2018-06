0 SHARES Delen Tweet

Dusan Tadic speelt volgend seizoen voor Ajax. De international van Servie heeft zijn woord gegeven en alleen een handtekening ontbreekt nog om de overeenkomst geldig te maken. Freek Jansen van Voetbal International stelt dat hij het niet meer fout ziet gaan.

Hij zegt namelijk over de technisch begaafde Serviër: “Ja, die gaat zeker komen. Daar kun je een dikke punt achter zetten. Dat is alleen nog een handtekening, maar als alle geluiden zo opvangt dan hebben ze Tadic binnen. Dat is heel erg knap en het is hartstikke mooi voor het publiek allereerst, voor Ajax vooral… en je krijgt een ervaren speler van topniveau. Het wordt wel uitkijken naar het moment dat hij zich voor Ajax gaat laten zien, als aanvallende middenvelder of op een andere positie.”