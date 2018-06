0 SHARES Delen Tweet

Gisteren werd bekend dat het Duitse FSV Mainz het contract van de 33-jarige Nigel de Jong niet gaat verlengen. De 81-voudig Nederlands International is nu dus transfervrij en wil naar verluidt maar al te graag terugkeren naar Ajax.

Een paar maanden geleden onthulde de 33-jarige voetballer nog dat er op enig moment contact geweest was met de Eredivisie-topclub. “Deze zomer nog. De rol die ik nu bij Mainz heb, kan ik ook vervullen bij Ajax. Maar het moet wel van twee kanten komen. Ik sluit nooit de deur voor Ajax.” Over de terugkeer van zijn generatiegenoot Robin van Persie in De Kuip liet hij weten: “Ik vind het fantastisch voor hem. Hij heeft natuurlijk zijn centjes verdiend, wil nu lekker voetballen en is met zijn gezin terug in Rotterdam. Dat vind ik mooi om te zien. Ik gun hem het allerbeste.”