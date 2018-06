0 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar uit dat trainer Erik ten Hag dit seizoen weinig gebruik gaat maken van Dennis Johnsen. De vleugelspeler heeft ondanks speeltijd in de oefenwedstrijd tegen VVSB te horen gekregen dat hij niet meer op trainingskamp mag. Een vertrek lijkt daardoor een realistisch scenario. Volgens Fotballkanalen.com is een uitleenperiode aan Rosenborg BK een mogelijke oplossing.

De Noorse aanvaller kwam vorig jaar zomer voor circa 2 miljoen euro over van sc Heerenveen. In Friesland stond Johnsen op het punt van doorbreken, maar hij koos ervoor om naar Ajax te gaan. Na een sterke start in de beloftenploeg viel hij echter ver terug.