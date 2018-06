0 SHARES Delen Tweet

Phillip Cocu is de nieuwe trainer van Fenerbahce. Hij wil zijn nieuwe selectie graag een impuls gaan geven met de komst van twee Nederlandse spelers en een spits van Feyenoord.

Volgens Fanatik moet Marco van Ginkel in ieder geval de overstap maken van Chelsea naar het Şükrü Saracoğlustadion, of dat nou definitief is of op huurbasis. Daarnaast wil de coach echter nog een Nederlander hebben, want naar verluidt liggen er al contacten met het management van Luciano Narsingh. De vleugelspits werkte samen met de trainer in het Philips Stadion, alvorens hij transfereerde naar de Premier League. Bij Swansea City is het er echter nooit helemaal uitgekomen.

Als laatste is Cocu klaarblijkelijk onder de indruk van Nicolai Jörgensen. De international van Denemarken leek op weg naar de Engelse competitie, maar heeft er een optie bij gekregen. Het is wel zeer de vraag of Fenerbahçe de centrumspits kan betalen, want volgens de laatste berichten vraagt technisch directeur Martin van Geel van de Rotterdammers nog altijd 25 miljoen euro voor de goalgetter.