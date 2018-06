0 SHARES Delen Tweet

Tot op heden was het vrij rustig bij Feyenoord op het gebied van transfers maar daar zou weleens snel verandering in kunnen komen. Voetbal International weet namelijk dat drie sterkhouders achter de schermen aangegeven hebben dat ze een stap willen maken.

De toekomst van Karim El Ahmadi ligt vermoedelijk in Frankrijk of in de woestijn, maar ook Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen hebben het wel een beetje gezien in Rotterdam. Voetbal International schrijft: “Tot maandagmiddag was er bij Feyenoord echter nog geen officieel bod binnengekomen op een van de twee spelers. Vooralsnog stelt de Rotterdamse club zich daarom op het formele standpunt ‘er op dit moment van uit te gaan dat ze blijven’.”