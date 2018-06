0 SHARES Delen Tweet

Dusan Tadic gaat dan daadwerkelijk de overstap maken naar Ajax. De Amsterdammers hebben zijn komst aangekondigd via Twitter. De Serviër zal nadat het WK 2018 er met zijn land op zit aan gaan sluiten in Amsterdam, waar hij voor vier seizoenen tekent.

Naar verluidt maakt Ajax zo’n 11,4 miljoen euro als startbedrag over voor de routinier naar Southampton. Middels diverse bonussen kan de som nog oplopen tot maximaal 13,7 miljoen.

Technisch directeur Marc Overmars reageert: “De komst van Dusan Tadic betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor onze selectie. Hij is op meerdere posities inzetbaar, zowel op het middenveld als voorin. Zijn ervaring is bovendien belangrijk voor de vele jonge talenten die we in de selectie hebben. Hij is een ‘winnaar eerste klas’ en dat soort spelers heb je er graag bij.”