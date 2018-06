0 SHARES Delen Tweet

Ajax tast diep in de buidel om de selectie te versterken met Dusan Tadic. Maar liefst 17 miljoen euro tikken ze af aan Southampton. Clubwatcher Freek Jansen van VI denkt dat de Amsterdammers een speler gaan binnenhalen met een grote aantrekkingskracht op andere spelers.

De journalist vertelt over de transferpolitiek van Ajax: “Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het besef in Amsterdam gekomen dat het kapitaal op het veld moet staan en niet op de bankrekening. Alleen prijzen tellen bij een topclub, niet een transferbedrag. Toen Ajax anderhalf jaar geleden voor David Neres veel geld betaalde (ongeveer twaalf miljoen euro) was dat volgens velen ook te veel, totdat hij zijn draai vond met assists en goals. Toen hoorde je niemand meer. Ajax zal Tadic in de toekomst inderdaad mogelijk niet voor een gigantisch bedrag meer verkopen, maar dat geldt wel voor zo veel andere grote talenten in de selectie.”

Jansen gaat verder over de komst van de technicus uit Servië, die vanavond tegen Brazilië speelt op het wereldkampioenschap: “Financieel is dit gewoon een prima handeling, want deze aanwinst zorgt voor een kwaliteitsinjectie op de korte termijn. Bovendien gaan de veelbelovende jonge spelers bij Ajax aan de hand van Tadic zichzelf nog beter ontwikkelen, voetballend en op mentaal vlak. Daar hebben ze bij FC Twente nog altijd genoeg voorbeelden van. Met Tadic haal je een speler met aantrekkingskracht, zowel binnen de spelersgroep, als richting de achterban.”