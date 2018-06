0 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft een fraaie slag geslagen op de transfermarkt met het aantrekken van Dusan Tadic. De Serviër had de clubs voor het uitzoeken, maar kiest heel bewust voor een periode in de Johan Cruijff ArenA.

Hij zegt namelijk tegen De Telegraaf: “Ajax hoort bij de vijftien, twintig grootste clubs van de wereld. Er waren veel aanbiedingen en ik had verschillende mogelijkheden om een vervolgstap in mijn carrière te zetten. Maar het is altijd een droom van mij geweest om bij Ajax te spelen. Ik wil titels winnen en Champions League spelen, de club en ik kunnen elkaar helpen.”