PSV-doelman Jeroen Zoet mag zich in de belangstelling heugen van het Italiaanse Napoli. Dit weet de Telegraaf te melden.

De nummer twee van Italië is op zoek naar een nieuwe doelman en Zoet is een van de twee keepers die daarvoor in beeld is als vervanger van de vertrokken Pepe Reina. Napoli zou ook interesse hebben in Alex Meret, een 21-jarige doelman van Udinese die afgelopen seizoen op huurbasis uit kwam voor SPAL.

Omdat Meret nog erg onervaren is, ondanks dat hij wordt gezien als een van de grootste keeperstalenten van Italië, zou het niet uitgesloten zijn dat Napoli beide doelmannen haalt, omdat de komst van Zoet noodzakelijk zou zijn vanwege zijn routine.