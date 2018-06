0 SHARES Delen Tweet

Lang zag het eruit dat Luuk de Jong naar het buitenland zou verkassen maar nu is de spits toch aan het twijfelen geslagen. De Eindhovenaren hebben hem daarom een nieuwe verbintenis voorgeschoteld.

Desondanks houdt de spits zijn ogen en oren open… “De trainerswissel gaat zeker geen gevolgen hebben voor mijn toekomst”, zegt hij in gesprek met De Telegraaf. “Iedereen weet dat ik altijd opensta voor nieuwe dingen. Dat was vorig jaar zo en nu opnieuw. Maar ik heb het hier altijd naar mijn zin gehad en hoef niet weg. Als er iets moois komt, zal ik daar zeker over nadenken. Zo niet, dan kijk ik ook uit naar de samenwerking met Van Bommel.”

Het leek er eventjes op dat hij naar de Liga MX zou vertrekken, want zijn vader en zaakwaarnemer werden gespot bij Club América. Zo heel erg concreet waren de Mexicanen echter ook weer niet, aldus De Jong. “Het duurde te lang en zij gaven aan ook andere opties te hebben. Dan is het niet de juiste keuze.”