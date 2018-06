0 SHARES Delen Tweet

Voetbaltrainer Erwin Koeman is verbaast dat Dusan Tadic zijn carriere gaat voortzetten bij Ajax. Bij Southampton werkte hij met hem samen en is onder de indruk van zijn kwaliteiten.

“De enige mogelijkheid is dat hij twee kleine kinderen heeft en hij die in Nederland wil laten opgroeien. Hij is 30 of 31 (in feite 29, red.) en ik denk dat hij gewoon nog makkelijk mee kan in de Premier League, in de top zes”, stelt Koeman in de studio bij de NOS.

“Het is een geweldige speler en ik vraag me ook af op welke positie ze hem gaan gebruiken. Ik vind hem meer een buitenspeler dan een nummer tien, maar ik heb de indruk dat Ajax hem meer als nummer tien wil gebruiken”, aldus Koeman, die bij Southampton als assistent van broer Ronald nog met Tadic heeft gewerkt, tot slot.