Ajax denkt erover om een speler van Manchester City te halen. Het gaat om Manu Garcia die afgelopen seizoen op huurbasis voor NAC Breda speelde. Ook clubs als Espanyol, Girona en Toulouse worden gelinkt aan de technisch begaafde Garcia.

Eerder liet Garcia nog weten dat hij zich wilde bewijzen op een hoger niveau dan de Eredivisie. De vraag is echter of hij daar nog steeds zo over denkt wanneer een club als Ajax op de radar verschijnt. La Nueva España maakt in ieder geval melding van interesse.