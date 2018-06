0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft een dubbelslag geslagen. Ian Smeulers en Jordy van Leeuwen hebben beide een krabbel gezet onder een profcontract.

Smeulers tekent voor drie seizoenen bij de club. Directeur Martin van Geel verwacht veel van de jonge verdediger. “Hoewel Ian maar één jaar in Onder 19 heeft gespeeld, denken we dat hij de stap naar Feyenoord 2 al aan kan. Hij is een zeer talentvolle back met een goed linkerbeen. Hij heeft zich de afgelopen jaren steeds meer laten gelden. Die ontwikkeling kan hij nu doorzetten met een driejarig contract.”

De zeventienjarige Van Leeuwen, doelman, tekende voor één jaar met optie tot een extra seizoen. Van Geel: “Als keeper heb je bravoure nodig en Jordie heeft dat zeker. Hij heeft gevochten om zijn plek te bemachtigen binnen onze jeugdopleiding en nu binnen Feyenoord 2. Het is een veelzijdige, moderne keeper met een goede trap. Komend seizoen zal hij samen met Elber Evora het keepersduo gaan vormen in dit team.”