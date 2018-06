0 SHARES Delen Tweet

De kogel lijkt dan eindelijk door de kerk. Hakim Ziyech zou rond zijn met het Italiaanse AS Roma over een contract voor vijf seizoenen. Dit weet het medium Calciomercato te melden.

Ziyech gaat in Rome 2,5 miljoen euro per jaar opstrijken, beweert het Italiaanse medium. Eerder werd al duidelijk dat de komst van Javier Pastore bij Roma geen invloed heeft op de komst van de Ajax-smaakmaker. De Italiaanse topclub ziet Ziyech namelijk niet als een speler voor op het middenveld, maar voor iemand die de positie van rechtsbuiten kan invullen.

Dat Ziyech zelf al rond is met Roma, maakt duidelijk dat de Marokkaanse international zijn keuze definitief gemaakt heeft. De Italianen moeten er nu alleen nog uit zien te komen met Ajax. De Amsterdammers verlangen 40 miljoen euro, maar dat is voor Roma een brug te ver. Wel is het aanvankelijke bod van 25 miljoen verhoogd naar 30 miljoen, exclusief bonussen.