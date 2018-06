0 SHARES Delen Tweet

Mark van Bommel zou bij de clubleiding hebben aangedrongen met het halen van Salman Al-Faraj. Een 28-jarige middenvelder van Al-Hilal. Dit weet het medium Akhbaar24 te melden.

Van Bommel kent Al-Faraj goed, want de twee werkten anderhalf jaar samen bij de nationale ploeg van Saoedi-Arabië, waar Van Bommel assistent was van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk.

In totaal speelde Al-Faraj al 42 keer voor Saoedi-Arabië. Ook op het WK in Rusland was hij basisspeler bij zijn land, dat al in de groepsfase sneuvelde. Behalve PSV zouden ook Olympiakos Piraeus, Panathinaikos en Al-Ittihad in de markt zijn voor de linksbenige middenvelder. Met zeventien doelpunten en achttien assists in 195 wedstrijden voor Al-Hilal is Al-Faraj in ieder geval niet zo’n goalgetter als Van Ginkel.