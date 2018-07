0 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona wil serieus werk gaan maken van de komst van Frenkie de Jong. Momenteel zijn ze ruimte aan het maken om hem bij de selectie toe te voegen. Het lijkt er namelijk sterk op dat Paulinho na een jaar alweer vertrekt bij Barcelona. De Braziliaanse international kwam medio 2017 voor 40 miljoen euro over van Guangzhou Evergrande en heeft een redelijk jaar achter de rug. Toch is volgens El Mundo Deportivo de kans groot dat Paulinho nu alweer vertrekt uit Camp Nou.

De zaakwaarnemer van Paulinho heeft Barcelona namelijk op de hoogte gebracht van een bod van 50 miljoen euro. Het is onduidelijk welke club dat bedrag geboden heeft, maar omdat de middenvelder al op leeftijd is neemt Barça het zeer serieus. De club denkt bovendien dat Paulinho een vertrek zelf ook wel ziet zitten, omdat zijn zaakwaarnemer anders het nieuws niet had overgebracht.

Een vertrek van Paulinho zou in de selectie van Barcelona ruimte maken voor de komst van De Jong. Bovendien hebben de de Catalanen dan ook financieel weer wat meer ademruimte. Barça zou bereid zijn om 50 miljoen euro te betalen voor de Ajacied.