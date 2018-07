0 SHARES Delen Tweet

PSV heeft interesse in een speler van FC Utrecht. Naar verluidt gaat het om Giovanni Troupee. Hij moet Joshua Brenet opvolgen die naar Hoffenheim vertrok.

Het is de bedoeling dat Dumfries komend seizoen de vaste rechtsback van PSV wordt, maar omdat er voor de rechtsbackpositie geen aanwas is vanuit de jeugd wil de club nog een speler voor die positie binnenhalen. Troupée staat al twee jaar hoog op de scoutinglijst van de Eindhovenaren en wordt nu als een goedkope optie gezien om de selectie meer in balans te krijgen.

De twintigjarige Troupée moest het afgelopen seizoen immers Sean Klaiber voor zich dulden bij FC Utrecht en kwam niet verder dan dertien competitieduels en vier optredens in de play-offs. PSV hoopt dan ook dat de rechtsback voor een redelijke prijs mag vertrekken, al is het de vraag of dat ook daadwerkelijk zo is. Eerder slaagde AZ er bijvoorbeeld niet in om Troupée los te weken uit de Domstad.