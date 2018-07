0 SHARES Delen Tweet

Ajax zou graag Daley Blind willen terughalen en die wens blijkt wederzijds te zijn. De Telegraaf somt daar meerdere redenen voor op: “Duidelijk is dat een basisplaats bij Ajax hem zekerheid kan geven voor het Nederlands elftal, waarvoor hij nog graag uitkomt. Afgelopen winter toonde AS Roma nog serieuze belangstelling. Na een seizoen met weinig minuten bij Manchester United zal hij vooral weer de zekerheid van veel speeltijd willen hebben. Die heeft hij in de Johan Cruijff ArenA. Daarnaast ziet hij – door de komst van Tadic en het door de directie ’beloofde’ aanblijven van Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt – waarschijnlijk de grote potentie van de jonge spelersgroep.”

De krant gaat verder: “Bovendien heeft Blind mede door de huidige rol en het roemrijke verleden van zijn vader Danny bij Ajax, plus zijn eigen historie (vier landstitels), een bijzondere band met de club, waar zijn vriend Siem de Jong nu ook speelt. Zijn prijzenhonger is nog altijd niet gestild. En met al vier kampioensschalen en een Johan Cruijff Schaal op zijn schoorsteenmantel zou hij de komende jaren de kans krijgen om een van de meest succesvolle Ajacieden ooit te worden.”