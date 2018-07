0 SHARES Delen Tweet

Het beloofd nog wat te worden bij Ajax wat betreft de wijzigingen in de selectie. Veel spelers van de Amsterdammers staan in de belangstelling van grote clubs. Desondanks heeft oefenmeester Erik ten Hag vertrouwen in de transferpolitiek van zijn club.

In gesprek met AT5 vertelt de coach: “We hebben een kern met spelers die óntzettend talentvol zijn. Er staan heel veel spelers van Ajax in de belangstelling bij de grootmachten van Europa, maar ze zijn nog ontzettend jong.” Dusan Tadic komt in ieder geval naar Amsterdam en misschien volgt Daley Blind hem wel. “Wij proberen de jonge spelers te prikkelen door een aantal spelers met ervaring aan de groep toe te voegen. Zo zullen ze sneller leren en op een hoger niveau kunnen acteren.”

Er kunnen echter nog gekke dingen gebeuren in de zomer. “Maar wij vechten voor deze spelers en willen dat deze kern bij Ajax blijft. Het wordt aangevuld met ervaring van topspelers die al iets bewezen hebben, maar ze moeten het wel weer opnieuw bewijzen.”