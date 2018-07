0 SHARES Delen Tweet

Newcastle United peinst er niet over om aan de vraagprijs voor Nicolai Jorgensen te doen. Dit weet het medium Chronicle Live te melden. Naar verluidt wil Feyenoord 25 miljoen voor haar spits hebben.

De aanvaller stond bijna drie maanden droog en wist in 18 van de 22 officiële wedstrijden voor club en land in 2018 niet tot scoren te komen. “En dat is zonde, want hij is zonder twijfel een getalenteerde voetballer. Jørgensen zal nooit de meest mobiele aanvaller worden of de meest technische, maar hij past precies in het profiel wat Benitez graag ziet: een lange, krachtige targetman die zijn ploeggenoten betrekt in het spel en zelf 10 tot 15 doelpunten kan scoren,” aldus Waugh.

Afgelopen winterstop wilde Newcastle United de Deense spits al binnen halen, maar kwam het niet tot een akkoord met Feyenoord. De bekerwinnaar van Nederland heeft voor het WK al laten weten dat de vraagprijs voor Jørgensen nu zelfs hoger ligt, maar nadat de spits op het WK in Rusland geen goede indruk kon achter laten is het volgens Waugh ondenkbaar dat Newcastle of een andere club aan die vraagprijs wil voldoen.