Vitesse heeft zich versterkt met een verdediger van Ajax. Het gaat om de 20-jarige Danilho Doeki.

De 20-jarige mandekker tekent voor vier seizoenen in Arnhem. Het afgelopen seizoen kwam Doekhi tot 33 wedstrijden in de Jupiler League, met kampioen Jong Ajax. De Amsterdammers pikten hem in 2016 nog op bij Excelsior, waarvoor de rechtspoot ook al zijn Eredivisie-debuut had gemaakt.