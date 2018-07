0 SHARES Delen Tweet

Arsenal wil een serieuze poging gaan wagen om Hirving Lozano over te nemen van PSV. De Mexicaanse vleugelaanvaller heeft zich laten zien op het WK en ‘The Gunners’ zijn nu overtuigt geraakt van zijn kwaliteiten. Naast de Engelse grootmacht zijn er nog veel meer clubs in hem geinteresseerd.

Volgens de Mexicaanse versie van het medium ESPN heeft Arsenal echter de beste papieren om aan de slag te gaan met de jonge aanvaller. Oefenmeester Unai Emery zou al lang en breed groen licht hebben gegeven voor de komst van de international van Mexico, die het enige doelpunt maakte in de groepsrondewedstrijd tegen Duitsland. De Gunners willen heel erg snel spijkers met koppen gaan slaan.

Er is echter concurrentie van ploegen als het Italiaanse Juventus en het Spaanse Real Madrid, al weten we niet of De Koninklijke en De Oude Dame ook concreet geïnteresseerd zijn. Wil Arsenal Lozano daadwerkelijk naar het Emirates Stadium halen, dan zal het huidige transferrecord van PSV in ieder geval verbroken moeten worden. De Eindhovenaren willen meer vangen dan ooit tevoren en hebben hun vraagprijs voor de buitenspeler bepaald op 40 miljoen euro.