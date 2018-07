0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord had in de afgelopen winterstop 18 miljoen euro kunnen vangen voor haar spits Nicolai Jorgensen. Newcastle United was bereid om dit neer te tellen voor de aanvalsleider. Technisch directeur Martin van Geel wilde 25 miljoen euro voor de Deen ontvangen, maar zal daar nu spijt van hebben.

Het Algemeen Dagblad bericht: “Wat de gemiste strafschop wel tot gevolg heeft, is dat Jørgensen in een diepe depressie Nizjni Novgorod en Rusland verliet zondagavond. Nadat Newcastle United zich zeven maanden geleden had gemeld in de Kuip, is het er niet beter op geworden met de spits. Slechts drie goals maakte hij sindsdien nog in de Eredivisie. De treffer in de bekerfinale tegen AZ was wel belangrijk, bovendien was dat voor technisch directeur Martin van Geel een van de redenen om hem niet te laten gaan in januari.”

De krant gaat verder: “Alleen kan dat de club dus miljoenen hebben gekost. Bovendien moet Van Geel eigenlijk iemand verkopen alvorens hij op de transfermarkt echt aan de slag kan om het elftal te versterken. Zeker nu duidelijk is geworden dat Karim El Ahmadi niet of nauwelijks geld in het laatje zal gaan brengen.” De verwachting is dat Jörgensen nog steeds gaat vertrekken; 18 miljoen euro zal hij echter niet meer opleveren.