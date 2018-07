0 SHARES Delen Tweet

Tonny Vilhena mag zich in de belangstelling heugen van een mooi rijtje clubs. De Italiaanse roddelmedia schrijven vandaag dat de laatstgenoemde nog steeds naar het Italiaanse Internazionale kan. De topclub uit Milaan beschikt over een enorm spelersbudget, maar heeft het lastig met betrekking tot de Financial Fair Play-regels. Toch hopen de Nerazzurri van harte dat Vilhena naar het Giuseppe Meazza wil komen, waarbij ze een bedrag van maximaal 15 miljoen euro zouden willen betalen (bestaande uit een vaste geldsom plus bonussen).

Ook Valencia houdt de situatie van de middenvelder in De Kuip goed in de gaten. De club uit de Spaanse sinaasappelstad heeft een lange periode van financiële wanorde achter de rug, maar heeft zijn zaakjes inmiddels aardig op orde. Vertrekt iemand als spits Rodrigo voor veel geld, dan gaat de Primera División-club mogelijk bellen met technisch directeur Martin van Geel.