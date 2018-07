0 SHARES Delen Tweet

De Engelse grootmacht Arsenal wil Hirving Lozano overnemen van PSV. Dit weten diverse Mexicaanse media te melden.

Gisteren konden we al lezen dat oefenmeester Unai Emery groen licht zou hebben gegeven voor de komst van de jonge vleugelspits, maar vandaag doen verschillende bronnen er nog een schepje bovenop. Zo zou de directie van Arsenal al met het Philips Stadion gebeld hebben over de toekomst van Lozano. De verwachting is dat PSV hierbij gemeld heeft dat de buitenspeler in ieder geval 40 miljoen euro kost. Leggen de Gunners dat bedrag op tafel, dan zullen er gesprekken opgestart worden.

Er worden heel wat clubs in verband gebracht met Lozano, die een aantal zeer goede wedstrijden speelde voor zijn land op het wereldkampioenschap in Rusland. Onder meer Juventus en Real Madrid worden genoemd, maar Arsenal ligt op poleposition.