Het ziet ernaar uit dat Ajax na Dusan Tadic weer een topper zal aantrekken. De kans is namelijk aanzienlijk dat Daley Blind terugkeert op het oude nest. Dit weet journalist Freek Jansen van Voetbal International te melden.

De multifunctionele voetballer is er wel zo’n beetje uit met de clubleiding van de Eredivisie-topclub, maar er moet nog wel een deal bereikt worden met zijn werkgever Manchester United. Ook dat lijkt wel te gaan lukken… na een stevig robbertje onderhandelen van directeur spelerszaken Marc Overmars.

Een andere langverwachte Ajax-deal wordt mogelijk in de ijskast geplaatst. Jansen rept van een krankzinnig transferspel tussen het Argentijnse Boca Juniors en de Amsterdammers, waarbij het einde nog altijd niet in zicht zou zijn. Dat is behoorlijk frappant te noemen, want de centrumverdediger zelf bracht al een bezoekje aan de ArenA voor een rondleiding en een medische keuring.