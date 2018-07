0 SHARES Delen Tweet

Mocht PSV Hirving Lozano voor een flink bedrag van de hand doen dan willen ze miljoenen gaan gebruiken om een WK-ganger te halen. Het zou gaan om de Panamese international José Luis Rodríguez. Dit weet het medium AS Mexico te melden.

PSV houdt serieus rekening met een zomertransfer van Lozano. De Mexicaanse buitenspeler speelt weliswaar pas een jaar in Eindhoven, maar had direct een groot aandeel in het behaalde kampioenschap. Bovendien maakte hij indruk op het WK, met zijn winnende goal tegen Duitsland als hoogtepunt.

Voor Lozano is sindsdien veel belangstelling. Verschillende Premier League-clubs zijn in de race voor de Mexicaan, die ook bij clubs als Juventus, Real Madrid en FC Barcelona in beeld zou zijn. Ondanks een stevig prijskaartje is een vertrek uit Eindhoven zodoende een realistisch scenario.

Hoewel Transfermarkt de Panamees als pure middenvelder ziet, zou Rodriguez een potentiële opvolger zijn. Tijdens het WK zou hij zijn opgevallen bij scouts van PSV. De belangstelling is opvallend, want sinds zijn komst naar AA Gent in 2016 debuteerde hij nog niet officieel in de hoofdmacht van de Belgische club.