Lange tijd zag het ernaar uit dat Hakim Ziyech de overstap zou gaan maken naar AS Roma maar nu liggen de kaarten toch anders. De Romeinen zijn naar verluidt niet zo onder de indruk geraakt van zijn spel op het WK.De eventuele transfer van de international van Marokko naar het Stadio Olimpico is namelijk in de ijskast gezet.

Roma heeft Javier Pastore reeds aangetrokken voor de positie van Ziyech en mikt volgens verschillende Italiaanse media op een deal met de Bundesliga-club RB Leipzig. Technisch directeur Monchi zou op het WK namelijk wel onder de indruk zijn geraakt van de kwaliteiten van de Zweedse nummer tien Emil Forsberg.

De international van Zweden, dat het vandaag opneemt tegen Engeland in de kwartfinales in Rusland, kost wel wat meer dan de bovengenoemde Ajacied. Naar verluidt vraagt men in Leipzig namelijk sowieso meer dan 40 miljoen euro voor de spelmaker. Ziyech kost 35 miljoen euro, maar de scouting van de Romeinen heeft dus een aantal vraagtekens achter zijn naam gezet. De talentenjagers van Roma zijn daarentegen wel overtuigd van Forsberg.