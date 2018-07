0 SHARES Delen Tweet

In navolging van Dusan Tadic hoopt Ajax op termijn nog een toptransfer te realiseren. De club zet namelijk alles op alles voor de komst van Daley Blind en trainer Erik ten Hag lijkt goede hoop te hebben.

“Als ik goed nieuws ontving over Blind, hadden we dat allang gemeld. Net zoals we met Dusan Tadic hebben gedaan. Marc Overmars en ik bellen heel regelmatig met elkaar. Dat hoeft niet over Daley te gaan. Er zijn naast transfers nog een heleboel andere zaken die spelen”, vertelt Ten Hag in gesprek met Ajax Life.

Toch lijkt de coach goede hoop te hebben op de komst van Blind, die nu nog onder contract staat bij Manchester United. “Het is niet per se ingewikkelder dan met Tadic, we moeten gewoon een nieuwe krachtsinspanning doen”, aldus Ten Hag, die niet meer zit te wachten op Magállan als hij Blind bij zijn selectie krijgt. ‘Dit heeft onder meer te maken met de samenstelling van de selectie.”