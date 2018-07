0 SHARES Delen Tweet

PSV heeft een gigantisch bod binnengekregen voor haar sterspeler Hirving Lozano. Dit weet het Engelse Metro te melden. De smaakmaker van de regerend landskampioen van de Eredivisie liet een uitstekende indruk achter op het wereldkampioenschap in Rusland en scoorde onder meer het winnende doelpunt tegen Die Mannschaft. Arsenal wil hem nu aan zijn selectie toevoegen, maar ook United kijkt naar de mogelijkheid om aan de slag te gaan met Lozano. Naar verluidt gaat de club van oefenmeester José Mourinho het bij PSV proberen met een openingsbod van liefst 40 miljoen euro.

Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat de uiteindelijke transferprijs veel hoger uitvalt dan het bovengenoemde bedrag. The Special One heeft immers niet alleen concurrentie van Arsenal, ook ploegen als FC Barcelona, Real Madrid en Juventus houden de situatie van Lozano in de lichtstad van Nederland goed in de gaten.