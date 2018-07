0 SHARES Delen Tweet

Hirving Lozano mag zich mede vanwege zijn goede WK in de belangstelling heugen van vele clubs. Één van die clubs is Manchester United.

Lozano zal inmiddels niet zo snel meer in de war raken van een transfergerucht. Sinds zijn komst naar PSV werd de Mexicaanse aanvaller immers al gelinkt aan clubs als FC Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester City en Arsenal, maar ook kleinere clubs als Everton en Valencia worden genoemd.

Lozano bleef zelf onverstoorbaar, blonk zelfs uit in de WK-wedstrijd tegen Duitsland (1-0 zege), maar nu is er toch een opvallende situatie ontstaan. De Mexicaan blijkt namelijk een bericht op Instagram te hebben geliked waarin hij te zien is in een shirt van Manchester United in relatie tot een mogelijk bod van 40 miljoen euro.

De reden van de like is niet bekend. Het kan natuurlijk zijn dat Lozano het ‘gewoon’ leuk vindt om zo in het nieuws te komen, maar mogelijk speelt er inderdaad meer…