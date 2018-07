0 SHARES Delen Tweet

Erik ten Hag weet welke speler hij graag naar Amsterdam wil halen deze transferperiode. Hij heeft technisch directeur Marc Overmars namelijk opdracht gegeven om Daley Blind terug te halen naar het oude nest.

In een interview met De Telegraaf legt hij uit: “Ik wil Daley erbij hebben, omdat hij als Premier League-speler en Oranje-international ongelooflijk veel ervaring heeft. Opbouwend en organisatorisch is Daley sterk en hij is een stabiele persoonlijkheid. Het binnenhalen van Tadic was een krachtsinspanning en die zullen we nu weer moeten leveren.” Ten Hag stelt voorop: “We zetten alles op alles, maar je kunt dit soort zaken niet forceren, dus wordt het kort dag. Het seizoen is echter niet alleen Sturm Graz.”

Als Blind komt, kan er hoogstwaarschijnlijk een streep door de naam van Lisandro Magallán. “Dat zit er wel in, ja. Maar het kan ook goed zijn dat alleen Magallan komt. Als Boca Juniors hem twee weken geleden had vrijgegeven, had Lisandro hier al gestaan. Of hij nu plan B is? Ik weet niet of je dat zo kunt stellen, maar ik denk dat het op dit moment niet haalbaar is om ze allebei te kopen.”