In de zoektocht naar versterkingen is Feyenoord uitgekomen bij oude bekenden. In navolging van Daryl Janmaat en Jordy Clasie hebben ze nu ook Leroy Fer op het oog.

De 28-jarige middenvelder degradeerde het afgelopen seizoen met Swansea City uit de Premier League en zou daarom beschikbaar kunnen zijn voor een transfer. Feyenoord ziet hem als mogelijke opvolger voor Tonny Vilhena, van wie het nog zeker niet uitgesloten is dat hij deze zomer vertrekt.

Feyenoord hoopt Jordy Clasie snel los te weken bij Southampton om het vertrek van Karim El Ahmadi naar Al-Ittihad op te vangen. Janmaat is ondertussen in beeld om de nieuwe rechtsback te worden in Rotterdam-Zuid. De vleugelverdediger is bij Watford niet langer zeker van een basisplaats en ziet een terugkeer naar Feyenoord zelf helemaal zitten.