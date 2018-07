0 SHARES Delen Tweet

Lange tijd leek het erop dat Hakim Ziyech zijn carriere zou gaan voortzetten bij AS Roma maar die club lijkt nu af te zien van zijn komst. De spelbepaler lijkt volgend seizoen nu in het shirt van Olympique Lyon te spelen.

Dat is het geval volgens het Engelse dagblad Mirror. Het desbetreffende medium meldt dat de Amsterdammers momenteel met de werkgever van Memphis Depay onderhandelt over een snelle transfer. Naar verluidt is Nabil Fekir van de Franse topclub toch weer op weg naar Liverpool, dat ongeveer 60 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder zou betalen. Een gedeelte van dit bedrag kan vervolgens doorvloeien richting de clubkas van Ajax…

Vooralsnog hebben we telkens maar weer kunnen lezen dat directeur spelerszaken Marc Overmars ongeveer 30 miljoen euro zou verlangen voor de handtekening van Ziyech, maar volgens de bovengenoemde bron incasseren de Amsterdammers wat dit betreft een tegenvaller. Mirror rept namelijk van een basisbedrag van iets meer dan 22 miljoen euro.