FC Barcelona wil inderdaad ver gaan om haar selectie een impuls te geven met de komst van Frenkie de Jong. Volgens de laatste berichten uit Spanje denkt de landskampioen van LaLiga namelijk aan een openingsbod van meer dan 40 miljoen euro. De geldsom die de werkgever van Lionel Messi en Luis Suárez in zijn hoofd heeft zou in ieder geval het transferrecord van Davinson Sánchez (de Colombiaan ging voor 42 miljoen euro naar Tottenham Hotspur) overstijgen, waardoor het gelijk een heel stuk moeilijker wordt voor directeur spelerszaken Marc Overmars om ‘nee’ te zeggen.

Mogelijk doet de beleidsbepaler dit alsnog, want hij is zeer duidelijk over de opstelling van Ajax met betrekking tot eventuele uitgaande transfers. Naar verluidt vraagt de Eredivisie-topclub in ieder geval 50 miljoen euro voor De Jong, maar het is dus goed mogelijk dat hij gewoonweg niet te koop is.