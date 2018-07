0 SHARES Delen Tweet

Al geruime tijd wordt de Mexicaanse middenvelder Erick Gutiérrez in verband gebracht met een transfer naar PSV. Zelf heeft hij aan zijn werkgever Pachuca te kennen gegeven dat hij wil vertrekken bij die club.

In de voorbije dagen zou de speler van CF Pachuca onderhandeld hebben met Chivas, maar daarbij heeft hij naar verluidt duidelijk gemaakt dat hij eigenlijk maar één droom heeft: spelen in Europa. Gutiérrez wil zijn goede vriend Hirving Lozano achternagaan en stelde in het verleden al dat hij graag voor PSV uit zou komen. Het is onduidelijk of de Eindhovenaren concreet geïnteresseerd zijn op dit moment, maar de international van Mexico zelf staat in ieder geval te springen…

Het is in ieder geval wel duidelijk dat Marco van Ginkel in het aankomende voetbalseizoen niet in het Philips Stadion zal spelen. De controleur van Chelsea werd onlangs aan zijn knie geopereerd en moet nu acht maanden revalideren. Gutiérrez zou een uitstekende tweede optie kunnen zijn voor de regerend landskampioen van de Eredivisie, maar de middenvelder kost wel behoorlijk veel geld. Volgens de laatste berichten vraag Pachuca ongeveer 10 miljoen euro.