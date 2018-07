Wehrmann, Burger, Kökcü, Bijlow. Heb echt zin in het nieuwe seizoen. Nu alleen nog wel Berghuis en Vilhena binnenboord zien te houden

Hopelijk blijft Berghuis. Weet nog zo goed dat hij op het vliegveld in de winterstop zei, ik wil graag voor Feyenoord blijven spelen. Krijgt eigenlijk te weinig waardering, ook echt pure klasse.

Dit seizoen staat of valt met het blijven of vertrekken van Berghuis. Is onvervangbaar, punt uit.

— Robert Schroer (@Robert_Schroer) 13 juli 2018