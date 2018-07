0 SHARES Delen Tweet

Sinds enkele weken staat Mark van Bommel aan het roer bij PSV. De voormalige vedette drukt nu al een stempel op het spel van de Eindhovenaren. Volgens clubwatcher Marco Timmer is het opvallend dat de oud-international direct voor een besloten training kiest.

"Het is een nieuw fenomeen bij PSV. Cocu deed dat niet: besloten trainingen", vertelt Timmer, die namens Voetbal International het trainingskamp in Verbier volgt. "Maar goed, een nieuwe dirigent zwaait natuurlijk anders met zijn stokje dan de voorganger. Ik weet niet wat hij wou gaan trainer, maar het zal wel heel bijzonder zijn."

Timmer merkt wel dat de PSV-spelers een gemotiveerde indruk maken. “De spelers moeten kennismaken met een nieuwe werkwijze en dat zorgt wel voor een nieuwe dynamiek in het elftal. Iedereen wordt daar scherp van. Bij iedereen staan alle vezels weer open en alle spelers voelen dat ze volle bak moeten.”

Van Bommel blijkt ook veel te vragen van zijn spelersgroep. “Van Bommel traint intensief en lang. Een oefening met verdedigers en aanvallers kan zo een uur duren. Het is een genot om naar te kijken en het is ook voor de spelers erg leuk, denk ik. Het is nieuw, verfrissend en anders, dan de afgelopen vijf jaar.”