Volgens de Gerard Lilley, journalist namens The Gazette zitten er diverse clubs uit de Premier League achter Steven Bergwijn aan. Het zou gaan om Liverpool, Tottenham Hotspur én Leicester City. Die laatste club nam deze week nog afscheid van Riyad Mahrez en beschikt over een fors transferbudget.

Bergwijn beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak in de Nederlandse Eredivisie. Vanuit het buitenland houden ze zijn ontwikkeling dus nadrukkelijk in de gaten. Eerder werd al gemeld dat ook Arsenal hem op de voet zou volgen. Over een mogelijke transferprijs, als PSV überhaupt al wil meewerken, is nog niets bekend.