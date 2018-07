0 SHARES Delen Tweet

Phillip Cocu is bij Fenerbahce opzoek naar Nederlandse spelers. Het lijkt er in ieder geval op. Eerder werd al bekend dat Vincent Janssen en Marco van Ginkel op zijn lijstje staan maar ook Feyenoorder Sven van Beek staat op de nominatie.

Voetbal International bericht: “Sven van Beek kan mogelijk een transfer naar Turkije maken. De Feyenoord-verdediger staat hoog op het verlanglijstje van Fenerbahçe, waar Phillip Cocu de nieuwe hoofdtrainer is. Van Beek heeft nog een contract voor één seizoen bij Feyenoord. Als de Rotterdammers nog geld voor hem willen ontvangen, zullen ze hem deze zomer moeten verkopen. De geluiden in de Turkse media worden steeds hardnekkiger dat Fenerbahçe van die situatie wil profiteren.”

Het blad gaat verder: “De 23-jarige Van Beek speelt al sinds 2005 voor Feyenoord en heeft 126 officiële duels voor de Rotterdammers achter zijn naam. De centrumverdediger moest het volledige kampioensjaar 2016/17 aan zich voorbij laten gaan vanwege een slepende voetblessure. Het afgelopen seizoen knokte Van Beek zich terug in het elftal en kwam hij tot twintig Eredivisie-duels. Dat is ook in Turkije opgevallen, zo blijkt. Cocu zou de rechtspoot naar Istanbul willen halen. Eerder haalde de Nederlandse trainer al Ferdi Kadioglu van NEC naar Fenerbahçe.”