Lange tijd leek het erop dat Hakim Ziyech voor meerdere jaren zou verkassen naar AS Roma. De aanvallende middenvelder was al akkoord met de club maar nu lijkt de interesse te zijn verwaterd. Ze haalde namelijk Javier Pastore op bij PSG. Wellicht blijft de speler nu wel in Amsterdam.

Volgens de spelmaker zelf is dat een goede mogelijkheid. In gesprek met de NOS zegt hij: “Ik heb ook helemaal geen afscheid genomen van de club. Ik heb mijn wens uitgesproken, dat is het enige wat ik heb gedaan. Ik ben niet op de zaken vooruitgelopen. Ik zal altijd alles voor Ajax geven. En als ik niet weg ben, speel ik gewoon de Champions League-wedstrijden. Ik maak me er totaal niet druk om. Ik ben nu hier en ik richt me op Ajax.”

Routinier Klaas-Jan Huntelaar ziet wat groeien in Amsterdam. “Ik denk dat iedereen ziet dat Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) heel goed bezig is met aankopen. Iedereen merkt dat. En iedereen voelt dat. Het mooie is: iedereen wil er deel van uitmaken. Dat positivisme zie je. Iedereen ziet dat er fantastisch werk wordt gedaan. Als je Justin Kluivert voor 17 miljoen euro verkoopt en je haalt voor 11 miljoen euro Dusan Tadic terug, dan heb je als club een goede deal gemaakt. We willen er vol voor gaan. En ik denk zelfs dat jongens die overwegen om weg te gaan, nu graag willen blijven als er geen juiste club komt. Je ziet wel iets ontstaan hier bij Ajax.”