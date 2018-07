0 SHARES Delen Tweet

PSV was zelf al vrij actief op de transfermarkt met het aantrekken van Denzel Dumfries en Angelino maar de echte aankopen lijken dit jaar te komen uit Amsterdam. Eerder werd al Dusan Tadic door Ajax vastgelegd en ook de komst van Daley Blind lijkt zo goed als zeker.

In een interview met De Telegraaf zegt oefenmeester Mark van Bommel over de dadendrang van de nummer twee van de Eredivisie van het afgelopen seizoen: “Spelers uit de Premier League halen, dat is wel bijzonder. Ik wil er niet te veel over zeggen, maar het zegt wel iets over de situatie in Amsterdam.”

De coach gaat verder: “Ik denk dat ze niet blij zijn dat ze al vier jaar geen kampioen zijn geworden. Verder kijk ik het liefst naar mijn eigen ploeg. Er komen jonge gasten aan die ook kwaliteit hebben. Je kan maar met elf man spelen, maar als je kampioen wordt staat iedereen op de foto. Iedereen heeft dus een rol.”