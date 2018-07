0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord is niet content over de experimenten die de KNVB gaat doorvoeren tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ze gaan namelijk het ABBA-systeem tijdens deze wedstrijd testen.

“Onze teammanager Bas van Noortwijk is gebeld door de KNVB”, reageert technisch directeur Martin van Geel in gesprek met Voetbal International. “Gezegd werd: ‘We gaan experimenteren met de penalty’s in de Johan Cruijff Schaal. Ze worden genomen in een ABBA-schema.'”

Feyenoord is niet blij dat de JCS-wedstrijd als proefkonijn dient. “Hoe is het mogelijk? Die schaal is een serieuze prijs, hè. Op het WK hebben we net nog allerlei penaltyseries voorbij zien komen. Maar net als met kunstgras gaan we nu in Nederland weer iets nieuws verzinnen waar de rest van de wereld niet aan meedoet.”

In zijn ogen is he zelfs ‘een devaluatie van de Johan Cruijff Schaal’. “En als Oranje op Euro 2020 een penaltyserie verliest, kan ik je al voorspellen wat de discussie wordt. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ga experimenteren bij een vriendschappelijk toernooi. Als je dat überhaupt al moet doen.”