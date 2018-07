0 SHARES Delen Tweet

De transfer van Daley Blind naar Ajax is definitief rond. De Amsterdammers betalen 16 miljoen euro aan Manchester United wat met bonussen kan oplopen tot ruim 20 miljoen euro.

De 54-voudig international is mogelijk de duurste aankoop van Ajax ooit en de vijfde aankoop van het seizoen na Tadic, Labyad, Schuurs en Bandé. De 28-jarige verdediger is op tijd toegevoegd aan de selectie om al inzetbaar te zijn in het belangrijke tweeluik tegen Sturm Graz.